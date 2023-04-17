ألفيش يغير أقواله وينفي قصة الاغتصاب

قال داني ألفيش مدافع منتخب البرازيل لكرة القدم يوم الاثنين إنه مارس الجنس بالتراضي مع المرأة التي تتهمه بالاعتداء

الجنسي عليها، ليغير أقواله فيما حدث في ملهى ليلي ببرشلونة في نهاية ديسمبر.



وقال محاموه في بيان إن المدافع البالغ عمره "39 عمره"، والمسجون بدون الإفراج عنه بكفالة منذ يناير، مثل اليوم بناء على طلبه أمام القاضي الذي يتولى التحقيق.



وجاء في البيان: أكد ألفيش أنه لم يخبرنا بما حدث في البداية ونفى حدوث علاقة جنسية لأن أولويته الوحيدة كانت إنقاذ زواجه.



وقال ألفيش للقاضي إنه حدث حالة من الاهتمام الفوري والانجذاب أثناء العلاقة الجنسية بينه وبين من تتهمه.



وأضاف: قال إن كل شيء حدث في دورة المياه دون أي قيود وبشكل طوعي. مارسا العلاقة الحميمية ولم تطلب (هي) أن يتوقف في أي لحظة أثناء العلاقة.



ونفى ألفيش في السابق الاتهامات التي ساقتها المرأة في يناير بشأن اعتداء جنسي مزعوم في ملهي ليلي ببرشلونة.



وقبل أسبوعين من اعتقاله في يناير، قال ألفيش في مقابلة مع محطة أنتينا 3 التلفزيونية المحلية إنه لا يعرف هذه المرأة.



وفي فبراير ، رفضت المحكمة طلب ألفيش بالإفراج عنه.



ورفض متحدث باسم محكمة برشلونة، حيث أدلى ألفيش بأقواله يوم الاثنين، التعليق.



ولم يرد المحامي الذي يمثل الضحية والمتحدث باسم المدعي العام على طلب للتعليق.



وفي إسبانيا، يتم التحقيق في اتهامات الاغتصاب تحت بند الاتهام العام المسمى الاعتداء الجنسي ويمكن أن تؤدي الإدانة للسجن لمدة تتراوح بين أربعة إلى 15 عاما.



وبعد اعتقاله، قرر فريق بوماس أونام المكسيكي انهاء الارتباط مع ألفيش، الذي لعب لبرشلونة وباريس سان جيرمان، وانفصلت عنه زوجته جوانا سانث عارضة الأزياء.

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