أنشيلوتي: لا مشكلة في حديث مالك تشيلسي مع لاعبيه

أكد الإيطالي كارلو انشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الإسباني أنه لا يرى مشكلة في الكلمة التي ألقاها تود بولي مالك تشيلسي الإنجليزي للاعبين داخل غرفة الملابس قبل مواجهة الفريقين في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي للمباراة يوم الاثنين: إذا كان لامبارد يشعر بالارتياح لذلك فلا توجد مشكلة. حديث المالك أمر مهم بالنسبة للاعبين، تشيلسي لا يسير بشكل جيد في الوقت الراهن، إذا أراد المالك الحديث إلى اللاعبين بإمكانه ذلك بالتأكيد.



وأضاف: إذا أراد فلورنتينو بيريز مالك ريال مدريد الحديث بعد كل مباراة سأكون سعيدا بذلك، المالك لديه الحق في معرفة قرارات المدرب.



وفاز ريال مدريد في مباراة الذهاب بهدفين دون رد ليضع قدماً في نصف النهائي.



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