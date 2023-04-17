بايرن يستعيد جهود مهاجمه قبل ملاقاة سيتي

عاد المهاجم الكاميروني الدولي إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ إلى تدريبات فريقه بايرن ميونخ يوم الاثنين، ويبدو أن لديه فرصة في اللحاق بالمواجهة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي يوم الأربعاء في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.
وكان تشوبو موتينغ "34 عاما" يقوم بدور المهاجم البديل في بايرن ميونخ، لكنه أصبح أساسيا منذ رحيل القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة الإسباني.
وغاب المهاجم الكاميروني عن مباراة الذهاب التي خسرها النادي البافاري على ملعب مانشستر سيتي بثلاثة أهداف دون رد، بسبب الإصابة في الركبة.
كما غاب المهاجم الكاميروني عن المباراة التي فاز فيها بايرن على مضيفه فرايبورغ بهدف دون رد في وقت سابق من الشهر الجاري، وكذلك عن التعادل مع هوفنهايم بهدف لمثله السبت الماضي.
وغاب المهاجم السنغالي ساديو ماني عن المواجهة أمام هوفنهايم بسبب الإيقاف لكن من المنتظر عودته أمام سيتي.
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