سيرجي روبرتو يزيد عدد المصابين في قائمة برشلونة

أكد نادي برشلونة متصدر الدوري الإسباني يوم الاثنين أن لاعبه سيرجي روبرتو سيغيب لفترة من الوقت بسبب الإصابة في أوتار الساق.

وخرج سيرجي روبرتو(31 عاماً) مصابا بعد 15 دقيقة من بداية المباراة التي تعادل فيها برشلونة سلبيا مع مضيفه خيتافي الأحد، وتبين إصابته في أوتار الركبة اليسرى.

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وجاءت إصابة روبرتو في وقت حساس حيث يستعد النادي الكاتالوني لملاقاة أتلتيكو مدريد يوم الأحد المقبل.

ولكن في الوقت الذي تأكد فيه غياب روبرتو، استعاد برشلونة جهود الثلاثي عثمان ديمبلي وبيدري وفرينكي دي يونغ، حيث شارك الثلاثة في التدريبات يوم الثلاثاء دون تأكيد إمكانية تواجدهم في المباراة المقبلة.