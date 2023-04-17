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لابورتا
لابورتا رئيس برشلونة

لابورتا يوضح تفاصيل فضيحة نيغريرا

برشلونة - أ ف ب
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أكد رئيس برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم جوان لابورتا الاثنين أن النادي الكاتالوني لم يفعل شيئاً أبداً للحصول على نوع من الأفضلية الرياضية، في خضم تحقيقات بمزاعم رشوة مسؤول كبير سابق في التحكيم الإسباني.

واتهم الادعاء الإسباني برشلونة الشهر الماضي، بدفع ما مجموعه أكثر من 7.3 ملايين يورو لشركة يملكها خوسيه ماريا إنريكيس نيغريرا، الحكم السابق ونائب الرئيس السابق للجنة التحكيم الفنية للاتحاد الإسباني للعبة بين عامي 1994 و2018.

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وقال برشلونة إنه دفع ذلك المبلغ مقابل نصائح ومشورة شفوية حول مواضيع متعلقة بالحكام.

وجدد لابورتا التأكيد في مؤتمر صحافي الاثنين عُقد لمناقشة هذه القضية: لم يفعل النادي أي شيء قطّ بهدف أو نية تغيير المنافسة لتحقيق نوع من الأفضلية الرياضية.

وأضاف أن المزاعم بارتكاب مخالفات جزء من حملة تشهير ضد الفريق الكاتالوني الذي يتصدر حالياً الدوري الإسباني.

وتستهدف الدعاوى القضائية التي قررها مكتب المدعي العام في برشلونة، النادي الكاتالوني كشخص معنوي، إضافة إلى الرئيسين السابقين جوسيب ماريا بارتوميو (2014-2020) وساندرو روسيل (2010-2014) كما تتم ملاحقة أوسكار غراو وألبرت سولار من بين أعضاء فريق عمل الرئيس السابق بارتوميو.

وكان رئيس الدوري الإسباني خافيير تيباس قال الشهر الماضي إن كرة القدم الإسبانية تعيش أسوأ لحظاتها على الإطلاق بسبب هذه القضية.

وأضاف أن: سمعة كرة القدم لدينا على المحك. أشعر بالخزي. ليس لدينا تفسير من برشلونة.

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