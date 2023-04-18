الأرجنتين تستضيف كأس العالم للشباب بدلاً من إندونيسيا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم الاثنين استضافة الأرجنتين لكأس العالم للشباب تحت 20 عاما بعد استبعاد إندونيسيا من استضافة البطولة

وتقدم الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بعرضٍ بديل لاستضافة مونديال الشباب وتم الموافقة عليه بعد زيارة تفقدية لوفد من "فيفا" إلى الأرجنتين مؤخرا للوقوف على استعدادات البلاد لاستضافة الحدث العالمي.

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وذكر "فيفا" عبر موقعه الرسمي أن البطولة ستقام في الفترة من 20 مايو حتى 11 يونيو 2023، وستضم ست مجموعات في كل منها أربعة فرق.

ويشارك المنتخب الأرجنتيني في البطولة بدلاً من إندونيسيا بعد نيلهم حقوق استضافتها، وتعتبر الأرجنتين الدولة الأنجح في تاريخ كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، حيث فازت باللقب ست مرات، كان آخرها عام 2007، واستضافت البطولة في نسخة 2001.

