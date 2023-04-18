إنزاغي: اعتدت على الانتقادات

قال سيموني إنزاغي المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم إن الانتقادات ستساعده على التحسن، بينما يستعد فريقه لحجز مقعده في الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا.

وحصد إنتر ميلان نقطة واحدة فقط في آخر خمس مباريات بالدوري الإيطالي، وهو ما جعله يتراجع للمركز الخامس، ليصبح إنزاجي تحت مراقبة دائمة.

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وخسر إنتر ميلان أمام مونزا صفر - 1 يوم السبت وكان يضمد جراحه قبل مواجهة الإياب أمام بنفيكا في سان سييرو يوم الأربعاء حيث سيبدأ إنتر اللقاء ولديه أفضلية الفوز بهدفين نظيفين في مباراة الذهاب.

وقال إنزاغي إنه لن يتأثر بالصدمات التي تأتي في طريقه خاصة وأنه ليس شيئا جديدا عليه.

وقال للصحفيين يوم الثلاثاء : لا أعتقد أنه غريب (طرح أسئلة حول مستقبل المدير الفني).

وأضاف :هنا في إنتر، إذا قرأت قبل مباريات برشلونة أو بورتو، كان نفس الأمر.

وأردف : إنه شيئ اعتدت عليه، طالما ينتقدونني (وليس اللاعبين) فلا توجد مشكلة، بالنسبة لي ولفريق العمل فإن الانتقادات تساعدنا أكثر فأكثر.

وأكد : نعلم أن نتائج إنتر ميلان في الدوري كان ينبغي أن تكون أفضل من النتائج التي تحققت بالفعل، مثل فرق كثيرة لدينا مشاكل، ولكن ماتزال هناك ثماني مباريات.

وربما يكون فريق إنتر ميلان مختلفا في الموسم المقبل، حيث سيرحل ميلان سكرينيار لباريس سان جيرمان، فيما تنتهي إعارة روميلو لوكاكو، كما أن ستيفان دي فراي من بين لاعبين آخرين اقتربت عقودهم على النهاية.

ولن يستخدم إنزاغي هذا الامر كعذر.

وأكد : يجب أن نكون جيدين في عزل أنفسنا، فيما يتعلق باللاعبين، لدينا العديد من اللاعبين الذي أوشكت عقودهم على الانتهاء، ولكني أراهم يتدربون بشكل جيد يوميا.