بايرن يتمنى "معجزة" أمام سيتي.. وغوارديولا يحذّر

شدَّد مدرب بايرن ميونخ الألماني توماس توخيل يوم الثلاثاء على أن فريقه بحاجة إلى "معجزة" لقلب تأخره بثلاثة أهداف أمام مانشستر سيتي الإنجليزي يوم الأربعاء وبلوغ نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وقال توخيل "إنه جبل عال جداً. يجب أن نؤمن بقدرتنا على تخطيه".

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وأضاف: "إذا نظرنا إلى قمة هذا الجبل الضخم فقط، سنشعر بالاحباط، ونقول لأنفسنا إننا لن نصل إلى القمة أبدًا. علينا أن نتعامل مع كل شوط على حدة. أصعب شيء هو بدء المغامرة".

وتابع "في مباراة كرة القدم، هناك دائمًا لحظة تحظى فيها بدعم المشجعين والقليل من الحظ. إذا كان الباب مفتوحًا قليلاً، يتعين علينا وضع قدمنا داخله".

وكان بايرن ميونخ خسر مباراة ذهاب ربع النهائي امام مانشستر سيتي 0-3 الثلاثاء الماضي، ويواجه الآن ما يبدو أنه مهمة مستحيلة قبل مباراة الإياب في ميونيخ.

من جهته، قال المدافع الدولي الفرنسي للنادي البافاري بنجامان بافارد "سبق وأن شاهدنا في الماضي +ريمونتادا+ (قلب النتيجة بفارق كبير). لماذا لا نفعلها نحن غدا؟.

ويحتاج بايرن ميونخ الى الفوز بفارق أربعة أهداف للتأهل الى نصف النهائي أو الفوز بفارق ثلاثة اهداف وفرض التمديد أو ركلات الترجيح في حال استمر الفارق ثلاثة اهداف مساء الأربعاء في ملعب أليانز أرينا.

وأضاف بافارد "نحن نعلم جيدًا أننا لم نلعب مباراة جيدة في الذهاب، والآن لدينا كلمتنا مع جمهورنا. نريد تحقيق هذا الإنجاز، وسنبذل قصارى جهدنا للفوز بهذه المباراة".

وحذّر المدرب الاسباني السابق لبايرن ميونيخ والحالي لمانشستر سيتي جوسيب غوارديولا من قدرة النادي البافاري على تحقيق المعجزة.

وقال غوارديولا الذي أشرف على تدريب بايرن ميونخ من 2013 إلى 2016 قبل الانضمام إلى سيتي: "لقد عملت هنا في بايرن ميونخ وأعرف عقلية هذا النادي. إنها موجودة في كل مكان، إنها في جلد النادي. إنهم يثقون في قدرتهم على القيام بذلك".

وأضاف "عندما تكون في هذا النوع من الأندية، هناك شعور بأن أي شيء يمكن أن يحدث. لديهم تاريخ في هذه المسابقة، لقد كبروا معها".

وتابع "لقد مررت بلحظات لا تُصدق هنا، مع عائلتي. النادي استثنائي. لدي العديد والعديد من الأصدقاء. أتمنى أن يظل المشجعون هادئين غدًا".

وقاد المدرب البالغ من العمر 52 عامًا بايرن ميونيخ إلى نصف نهائي المسابقة القارية العريقة ثلاث مرات (2014، 2015، 2016) دون الذهاب إلى أبعد من ذلك.

وخسر غوارديولا مباراة نهائية مع مانشستر سيتي عام 2021 أمام تشلسي الذي كان يشرف على تدريبه وقتها توخيل.