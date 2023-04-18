صلاح يقود ليفربول إلى فوز كبير على ليدز

قاد النجم المصري الدولي محمد صلاح فريقه ليفربول لاكتساح مضيفه ليدز يونايتد 6 -1 يوم الاثنين في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وسجل صلاح قائد منتخب مصر الهدفين الثاني والرابع لليفربول كما سجل زميله البرتغالي ديوغو جوتا هدفين.
وافتتح الهولندي كودي غاكبو التسجيل لليفربول في الدقيقة 35 وبعدها بأربع دقائق أضاف صلاح الهدف الثاني.
وبعد مضي دقيقتين من بداية الشوط الثاني رد لويس سينيستيرا بهدف لليدز يونايتد لكن جوتا تمكن من تسجيل ثالث أهداف ليفربول في الدقيقة 52.
وعاد صلاح وأحرز الهدف الثاني له والرابع لليفربول في الدقيقة 64 ثم سجل جوتا الهدف الثاني له والخامس للفريق الضيف في الدقيقة 73 قبل أن يختتم الأوروغوياني داروين نونيز مهرجان الأهداف في الثواني الأخيرة.
ورفع رفع رصيد ليفربول إلى 47 نقطة في المركز الثامن وتوقف رصيد ليدز عند 29 نقطة في المركز السادس عشر.
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