كلوب: لعبنا أفضل مباراة لنا هذا الموسم أمام ليدز

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول إن انتصار فريقه 6-1 على ليدز يونايتد على ملعب إيلاند رود يوم الاثنين جاء عقب أفضل أداء للفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم ولم يستبعد محاولة التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل عبر مباريات الأسابيع الأخيرة.



وكان هذا الفوز هو الأول لليفربول في ست مباريات بجميع المسابقات منذ فوزه على مانشستر يونايتد 7-صفر في أوائل مارس، حيث ألحق هزيمة قياسية بليدز على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز على ليدز في ظل محاولة الأخير الإفلات من الهبوط.



وقال كلوب لشبكة "سكاي سبورتس": أعتقد أنها أفضل مباراة لعبناها هذا الموسم من جميع النواحي. أجبرناهم على ارتكاب الكثير من الأخطاء وسجلنا الكثير من الأهداف الرائعة وقمنا بالضغط المضاد، أفضل مباراة منذ فترة طويلة. كانت هناك بعض اللحظات صعبة، واستقبلنا هدفا غير ضروري لكن هذه الأشياء تحدث. بصرف النظر عن ذلك كنا نسيطر على المباراة.



وتغلب ليفربول أيضا على بورنموث 9-صفر في الدوري الإنجليزي الممتاز ورينجرز 7-1 في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، لكن كلوب قال إنه سيحكم دائما على لاعبيه من حيث الأداء وليس عدد الأهداف التي يسجلونها.



وقال: لست منزعجا بشأن تسجيل ستة أهداف، لأن الأمر يتعلق بالأداء. كان هذا أداء نستحق عليه الفوز. يمكن أن نتسم بالهجوم الضاغط بشدة إذا جاء رد فعلنا في اللحظة المناسبة. لا يمكنني شرح سبب عدم نجاح الضغط المضاد (في وقت سابق من هذا الموسم) ولكن الأمور بدت تعمل الليلة. لست متأكدا من عدد الأهداف التي سجلناها بعد استعادتنا الكرة. وهذا ما صنع الفارق.



ويتأخر ليفربول بتسع نقاط عن نيوكاسل يونايتد الذي يحتل المركز الرابع وهو آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا وقال كلوب إن كل ما يمكنهم فعله هو الاستمرار في الفوز في مبارياتهم الثماني المتبقية على أمل تعثر الفرق التي تسبقهم في الترتيب.



وقال: يمكنهم الفوز في جميع مبارياتهم ونفوز نحن في جميع مبارياتنا ولن يكون هناك وقتها فرصة لتغيير أي شيء. علينا أن نلعب كرة قدم جيدة حقا. إذا فعلنا ذلك، سنحقق نتائج ثم نرى أين ينتهي بنا المطاف في جدول الترتيب.

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