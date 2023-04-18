مدافع مانشستر يونايتد يخضع لجراحة

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قال ليساندرو مارتينيز مدافع مانشستر يونايتد إنه خضع لجراحة ناجحة لكنه سيغيب حتى نهاية الموسم عن الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وخرج مارتينيز، الذي شارك في 45 مباراة مع يونايتد بجميع المسابقات هذا الموسم، خلال التعادل 2-2 مع إشبيلية في الدوري الأوروبي الأسبوع الماضي.
وكتب مارتينيز في حسابه في "إنستغرام" أن الجراحة "سارت على ما يرام" وأنه يركز حاليا على عملية التعافي.
وتمثل إصابة المدافع الأرجنتين البالغ عمره "25 عاما" ضربة قوية ليونايتد الذي يسعى لإحكام قبضته على المركز الثالث في الدوري والمنافسة على لقبي الدوري الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي.
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