اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
صورة متداولة لليساندرو مارتينيز بعد الجراحة

مدافع مانشستر يونايتد يخضع لجراحة

مانشستر - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال ليساندرو مارتينيز مدافع مانشستر يونايتد إنه خضع لجراحة ناجحة لكنه سيغيب حتى نهاية الموسم عن الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وخرج مارتينيز، الذي شارك في 45 مباراة مع يونايتد بجميع المسابقات هذا الموسم، خلال التعادل 2-2 مع إشبيلية في الدوري الأوروبي الأسبوع الماضي.

وكتب مارتينيز في حسابه في "إنستغرام" أن الجراحة "سارت على ما يرام" وأنه يركز حاليا على عملية التعافي.

وتمثل إصابة المدافع الأرجنتين البالغ عمره "25 عاما" ضربة قوية ليونايتد الذي يسعى لإحكام قبضته على المركز الثالث في الدوري والمنافسة على لقبي الدوري الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي.

مادة اعلانية
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الشعب السوداني في وضع كارثي.. أزمة غذائية ودوائية محتملة الشعب السوداني في وضع كارثي.. أزمة غذائية ودوائية محتملة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط