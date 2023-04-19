تيباس: على برشلونة بيع لاعبيه لإعادة ميسي

أعلن رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم خافيير تيباس يوم الأربعاء، أن برشلونة لا يملك الإمكانيات المادية حاليًا لاستعادة جهود نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، لكنه أعرب عن أمله بـ"عودته".

وقال تيباس في مؤتمر صحافي "اليوم، لا يمكن (تسجيله في لا ليغا)، لكن ثمة وقتا لذلك" مشيرًا الى امكانية قيام برشلونة بوضع "دراسة جدوى" من خلال "القيام ببيع بعض لاعبيه".

مادة اعلانية

وتابع "لن نقوم بتعديل قوانين المراقبة المالية التي وافقت عليها الاندية من اجل تسجيل ميسي على الرغم من اننا نرغب في عودته الى دورينا".

وكانت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكدت في عددها الصادر يوم الأربعاء أن برشلونة يملك "رغبة صارمة من اجل استعادة ميسي" الصيف المقبل على اساس عقد يمتد على موسمين.

ورحل ميسي عن الفريق الكاتالوني الذي شهد نشأته في صيف عام 2021 قبل ان ينضم الى باريس سان جرمان الفرنسي.

وسجل ميسي 31 هدفا في 69 مباراة خاضها مع فريق العاصمة الفرنسية من دون ان يتمكن من الظفر بدوري ابطال اوروبا.