دروغبا: لا أستطيع التعرف على تشيلسي الحالي

قال الإيفواري ديديه دروغبا، مهاجم تشيلسي الإنجليزي السابق، إنه لم يعد يتعرف على النادي منذ أن تولى إدارته المالك الجديد الأميركي تود بويلي بعد رحيل المالك الروسي السابق رومان أبراموفيتش.

وخسر تشيلسي أمام ريال مدريد الإسباني صفر - 2 في "ستامفورد بريدج" يوم الثلاثاء، ليخرج من دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا بنتيجة صفر - 4 في مجموع المباراتين.

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ولم يحقق تشيلسي الفوز في آخر سبع مباريات في كل البطولات، وخسر خمس مباريات وهو الآن يحتل المركز الحادي عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي.

ومع اقتراب نهاية موسم بلا ألقاب، انتقد دروجبا، الفائز بـ12 لقبا مع الفريق خلال تسع مواسم قضاها مع تشيلسي، الإدارة الحالية للنادي.

وقال دروغبا في تصريحات لقناة "كانال بلس": "أعرف هذا الفريق بشكل جيد خلال فترة أبراموفيتش، لكن اليوم اراه يفتقد إلى أشياء، ومن الصعب علي أن أفهم الطريقة التي تخلى بها النادي عن بعض الأشخاص".

وأضاف: "عليهم أن يعودوا لمبادئ وقيم هذا النادي، لم يعد بإمكاني التعرف على فريقي".

وأنفق تشيلسي أكثر من 600 مليون يورو في شراء لاعبين جدد منذ قدوم الملاك الجدد في مايو الماضي، كما رحل عنه اثنان من المدربين.

ولم يرسخ بعد أغلب اللاعبين من الصفقات الجديدة، أقدامهم مع الفريق، في الوقت الذي بدأ فيه تشيلسي مواجهته مع ريال مدريد بدون مهاجم معروف.

وأوضح دروغبا: "جلب لاعبين مثل بيتر تشيك وأندريه شفينشينكو وهيرنان كريسبو ومايكل إيسيان وديديه دروغبا وفلورنت مالودا، كان السبب وراء ذلك الفوز بالألقاب".

وتبقت سبع مباريات لتشيلسي في موسم صعب للفريق ببطولة الدوري، ويقوده حاليا فرانك لامبارد، زميل دروغبا السابق.