راشفورد يشارك في تدريبات يونايتد قبل مواجهة إشبيلية

شارك ماركوس راشفورد، لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، في تدريبات فريقه الجماعية عشية مواجهة إشبيلية في إياب دور الثمانية بالدوري الأوروبي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن راشفورد، 25 عاما، خرج وهو يمسك بفخذه أمام إيفرتون قبل 11 يوما، وأعلن النادي أنه يتوقع غياب اللاعب لعدة مباريات.

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وغاب راشفورد عن مباراة الذهاب أمام إشبيلية، والتي أقيمت الأسبوع الماضي وانتهت بالتعادل 2 - 2، كما غاب عن المباراة التي فاز بها فريقه نوتنغهام فورست 2 - صفر، ولكن يبدو أن هناك أمل في الدفع في مباراة الغد.

وتدرب المهاجم الإنجليزي الدولي مع زملائه بفريق مانشستر يونايتد في كارينغتون صباح يوم الأربعاء، حيث تدرب أيضا لوك شاو أيضا مع المجموعة الرئيسية بعد مشكلة خاصة به.

وتدرب اليوم أيضا تيريل مالاسيا، الذي غاب عن مباراة يوم الأحد الماضي أمام نوتنغهام فورست بسبب ألم في الركبة.