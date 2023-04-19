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المدرب الإسباني خلف سامباولي

مدرب إشبيلية: لن نغير طريقة لعبنا حتى بمشاركة راشفورد

لندن - د ب أ
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يرى خوسيه لويس مينديليبار المدير الفني لإشبيلية الإسباني، أن ماركوس راشفورد هداف مانشستر يونايتد، "واحد من أفضل اللاعبين" لكن أكد أن عودته المحتملة لن تغير من طريقتهم في التعامل مع المواجهة أمام مانشستر يوم الخميس في إياب دور الثمانية من الدوري الأوروبي.

وسجل راشفورد، 25 عاما، 28 هدفا لمانشستر على مستوى كافة المسابقات هذا الموسم، لكنه تعرض للإصابة خلال المباراة أمام إيفرتون قبل 11 يوما وغاب عن مواجهة الذهاب أمام إشبيلية والتي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما.

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وتدرب راشفورد مع زملائه قبل يوم واحد من المواجهة أمام أشبيلية.

وقال مينديليبار "راشفورد واحد من أفضل اللاعبين حاليا، لكننا لن نغير من تفكيرنا إذا شارك راشفورد أم لم يشارك".

وأضاف "علينا أن نفكر في أنفسنا، نحترم الفريق المنافس، ليس علينا الحديث عن لاعبين بأعينهم".

وأوضح "إذا لعب راشفورد سيكون ذلك لأنه أصبح جاهزا، وإذا لم يشارك، فلاعب أخر كبير سيشارك مكانه".

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