الخميس.. صدور قرار طعن يوفنتوس على "خصم النقاط"

ينتظر يوفنتوس قرار مجلس الضمان الرياضي في طعن تقدم به ضد عقوبة فرضتها السلطات الرياضية بخصم 15 نقطة من رصيده بالدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم في قضية متعلقة بصفقات انتقال اللاعبين.

وعقد المجلس جلسة استماع في وقت سابق يوم الأربعاء ومن المتوقع أن يصدر قراره في وقت لاحق يوم الخميس.

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وطعن يوفنتوس، أنجح أندية كرة القدم الإيطالية، ضد حكم محكمة مختصة في شؤون كرة القدم صدر في يناير كانون الثاني الماضي بعد تحقيق في تعامل يوفنتوس وغيره من الأندية في صفقات انتقال اللاعبين.

كما منعت المحكمة 11 مسؤولا سابقا وحاليا بالنادي من تولي أي منصب بالكرة الإيطالية.

وقال المدعي العام المعني بشؤون الرياضة أوجو توسر في جلسة الاستماع إن الخطوات التي اتبعتها السلطات صحيحة لكنه قال إن عدد النقاط المخصوم يحتاج لإعادة النظر في حكم جديد.

وقال ماوريتسيو بيلاكوزا محامي يوفنتوس في يناير كانون الثاني الماضي إن القرار "شابته أخطاء كثيرة" ويجب إلغاء الحكم.