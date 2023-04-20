تغريم توتنهام وبرايتون بعد مشادة المدربين

تقرر تغريم ناديي توتنهام وبرايتون، مبلغ 100 ألف جنيه إسترليني وذلك بعد المشادة التي حدثت بين مدربي الفريقين خلال منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، أن المباراة شهدت مشادة بين كريستيان ستيليني مدرب توتنهام وروبيرتو دي زيربي مدرب برايتون قبل انطلاق المباراة، تم تصاعدت التوترات مجددا في الشوط الثاني مع حدوث مواجهات جماعية من الجانبين.

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وأدى ذلك إلى طرد الثنائي وإرسالهما للمدرجات، وتم الآن تغريم الناديين من جانب الاتحاد الإنجليزي للعبة.

وذكر الاتحاد الإنجليزي في بيان له: "تقرر تغريم كل من توتنهام وبرايتون مبلغ 100 ألف جنيه إسترليني، وذلك بعد الواقعة التي شهدتها مباراة الفريقين يوم الثامن من أبريل".

وأضاف البيان: "اعترف كلا الناديين بأن المتواجدين في مقاعد البدلاء لم يتصرفوا بشكل جيد، كما أنهما لم يلتزموا بالسلوك القويم خلال الدقيقة 58 من المباراة".

وأوضح: "فرضت لجنة مستقلة الغرامة وذلك بعد جلسة استماع".

وجاء فوز توتنهام على برايتون بنتيجة 2 - 1، وسط الكثير من الجدل بعد عدم احتساب هدفين لبرايتون، كما أنه لم يتم احتساب ضربتي جزاء، فيما اعتذر هاورد ويب رئيس لجنة الحكام عن تلك الأخطاء بعد المباراة.