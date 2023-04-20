غندوغان ينفي توصله لاتفاق مع برشلونة

نفى إلكاي غندوغان قائد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، توصله إلى اتفاق مع برشلونة الإسباني للانتقال إلى صفوفه الصيف المقبل.
وينتهي عقد غندوغان مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم الجاري، وقد تردد أنه سينتقل إلى برشلونة في صفقة انتقال حر لكن لاعب خط الوسط الألماني قال إنه لم يحسم القرار بشأن الفريق الذي سيلعب له في الموسم المقبل.
وقال غندوغان في لقاء مع سكاي الألمانية: مستقبلي لم يحسم بعد. بالتأكيد، هناك محادثات في الكواليس. لكنني لن أخوض في التفاصيل الآن. أنا سعيد في مانشستر سيتي وأكافح للفوز بالألقاب. أنا سعيد للغاية أيضا بكوني قائدا لهذا الفريق."
وتابع :"عليكم الانتظار (لرؤية ما سيحمله المستقبل)."
واعتلى غندوغان منصة التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز أربع مرات منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي قادما من بوروسيا دورتموند عام 2016، كما توج بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية أربع مرات إلى جانب لقب كأس الاتحاد الإنجليزي في عام 2019 .
وتعادل مانشستر سيتي مع بايرن ميونخ الألماني 1 - 1 يوم الأربعاء ليتأهل إلى الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا فائزا بنتيجة إجمالية 4 - 1 ، وسيلتقي في المربع الذهبي، ريال مدريد الإسباني حامل اللقب.
ولا يزال مانشستر سيتي حاليا في إطار المنافسة على لقب كل من دوري الأبطال والدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي.
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