كلوب يتحدث عن "دور" أرنولد الجديد

أكد يورغن كلوب مدرب ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم الجمعة، أن الدور الجديد الذي يقوم به الظهير الأيمن ترينت الكسندر-أرنولد ليس "منقوشا على الحجر"، وأن التأقلم مع الدور الجديد يمثل تحديا بالنسبة للفريق.

وألكسندر-أرنولد واحد من أهم صانعي الفرص في ليفربول وقدم أداء رائعا عندما أسند له كلوب دورا متقدما في الملعب إذ لعب تمريرتين حاسمتين في الفوز 6-1 على ليدز يونايتد يوم الاثنين الماضي.

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وأبلغ كلوب الصحافيين قبل استضافة نوتنغهام فورست في الدوري الممتاز يوم السبت "في كل مركز لعب فيه، ترينت لاعب في غاية الأهمية بالنسبة لنا. يناسبه هذا الدور المتقدم بصورة جيدة جدا".

وقال "يواجه باقي اللاعبين تحديا لتغطية المساحات لكن بوجوده هناك لا نفقد الكرة كثيرا. ليس منقوشا على حجر، يمكنه أن يلعب بشتى الطرق".

وتابع "ليست هذه المرة الأولى التي نلعب فيها بهذه الطريقة... ترينت لاعب ذكي، الأمر يتعلق أكثر بطريقة إعدادنا".

ولم يؤكد كلوب ما إذا كان اللاعب البالغ عمره 24 عاما سيواصل القيام بهذا الدور، مشيرا إلى أن ذلك "ليس حلا لكل مشاكل كرة القدم" التي يعاني منها الفريق هذا الموسم.

ويسعى ليفربول، ثامن الترتيب، إلى استغلال الدفعة المعنوية التي حصل عليها بالفوز على ليدز عندما يستضيف فورست المهدد بالهبوط.

وبعدما كان يسعى لتحقيق رباعية من الألقاب لا سابق لها الموسم الماضي، تعرض ليفربول لموسم محبط إذ يبتعد بفارق تسع نقاط عن المربع الذهبي.

وقال كلوب "إنه موسم غريب ومتوسط جدا حتى الآن لكننا حققنا نتائج هي الأكبر في تاريخ النادي. قدمنا أفضل أداء لنا طوال الموسم أمام ليدز".

وأضاف "لا يمكنني أن أضمن النتيجة، لكن علي أن أضمن المستوى وهذا ما علينا فعله الآن".