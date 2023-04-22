أرسنال يهدر نقطتين جديدتين في صراع "الدوري" مع سيتي

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اقتنص أرسنال تعادلا صعبا من ضيفه ساوثهامبتون 3 - 3 يوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
ورفع أرسنال رصيده إلى 75 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني الذي يواجهه يوم الأربعاء المقبل.
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على الجانب الآخر رفع ساوثهامبتون رصيده إلى 24 نقطة في المركز العشرين والأخير.
وتقدم ساوثهامبتون في الدقيقة الأولى عن طريق كارلوس ألكاراز، قبل أن يضيف ثيو والكوت الهدف الثاني في الدقيقة 14.
وفي الدقيقة 20 سجل غابرييل مارتينلي الهدف الأول لأرسنال، لكن دوبي كاليتا كار سجل الهدف الثالث لساوثهامبتون في الدقيقة 66.
وفي الدقيقة 88 سجل مارتن أوديغارد الهدف الثاني لأرسنال، ثم سجل بوكايو ساكا الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.
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