توخيل: مشاكل بايرن ميونخ واضحة

أكد توماس توخيل المدير الفني لبايرن ميونخ أن فريقه افتقد إلى الطاقة خلال هزيمته على ملعب ماينز 1 -3 يوم السبت بالدوري الألماني لكرة القدم.

وتوقف رصيد بايرن ميونخ في الصدارة عند 59 نقطة بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه بوروسيا دورتموند، الذي سيكون بوسعه اقتناص الصدارة عبر الفوز على ضيفه اينتراخت فرانكفورت في وقت لاحق.

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وتواصلت المسيرة الكارثية لبايرن ميونخ تحت قيادة مدربه الجديد توماس توخيل، الذي خلف جوليان ناغلسمان في منصب المدير الفني الشهر الماضي.

وتحت قيادة توخيل خرج النادي البافاري من دور الثمانية لكأس ألمانيا بخسارته أمام ضيفه فرايبورغ 1 -2 كما خرج من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا بخسارته أمام مانشستر سيتي الإنجليزي 1 -4 في مجموع لقاءي الذهاب والإياب، بجانب تعثر الفريق في البوندسليغا للمرة الثانية على التوالي، حيث تعادل في مباراته السابقة مع مضيفه هوفنهايم بهدف لمثله.

وخلال سبع مباريات خاضها بايرن ميونخ تحت قيادة توخيل، فاز الفريق مرتين فقط وخسر ثلاث مرات وتعادل في مباراتين.

وقال توخيل لشبكة "سكاي سبورتس" يوم السبت: المباراة كانت تحت السيطرة تماما لكننا لم نسجل الهدف الثاني.

وأضاف: هدف التعادل جاء من لا شيء، حينها لم يكن لدينا المزيد من الطاقة لتسجيل رد فعل، استقبال ثلاثة أهداف في غضون 12 دقيقة أمر لا يمكن حدوثه.

وأشار: لقد ارتكبنا الكثير من الأخطاء، افتقدنا إلى الفاعلية، المشاكل واضحة، مرت ثلاثة أسابيع ونصف الأسبوع دون أن نحصل على يوم راحة، نحتاج إلى راحة لاستعادة النشاط.