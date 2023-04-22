صلاح يعادل رقم فاولر ويطارد جيرارد

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أبدى محمد صلاح سعادته الكبيرة بتقاسم المركز السادس في قائمة هدافي ليفربول عبر تاريخه خلال أقل من ستة مواسم بعد الوصول إلى 183 هدفا بهز شباك نوتنغهام فورست يوم السبت.
وأحرز صلاح هدف الانتصار 3-2 على فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت ليعادل رقم روبي فاولر الذي حققه على مدار 11 موسما، ويتأخر اللاعبان بثلاثة أهداف عن ستيفن جيرارد خامس الترتيب. ويتصدر إيان راش القائمة برصيد 346 هدفا.
ويتصدر صلاح قائمة هدافي ليفربول في الدوري الممتاز برصيد 134 هدفا، كما أنه على رأس قائمة من سجل بالقدم اليسرى في تاريخ المسابقة برصيد 108 أهداف، وقد حطم الرقمين على حساب فاولر أيضا.
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