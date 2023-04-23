أوليفر كان "ينفجر" ويهاجم لاعبي بايرن ميونخ

انتقد الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ أوليفر كان بشدة لاعبي عملاق بافاريا، عقب الهزيمة أمام ماينز، ليفقد بطل ألمانيا في المواسم العشرة الماضية الصدارة لصالح غريمه بوروسيا دورتموند.

وقال الحارس السابق لبايرن في المنطقة المختلطة بعد نهاية المباراة: في نهاية اليوم، هناك 11 لاعباً على أرض الملعب وعليهم ببساطة تحريك قفاهم لتحقيق أهداف النادي.

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وأضاف كان: هذه هي كرة القدم، لا أكثر، مشدداً على انه يجب على كل لاعب في بايرن أن يسأل نفسه "ما الذي أريد تحقيقه عندما أكون في الملعب؟ ما هي التصرفات التي أجلبها؟ ما هي المشاركة التي أجلبها؟ كل ما يصنع كرة القدم إلى جانب اللعبة نفسها فقدناه في الشوط الثاني.

وتكبد بايرن هزيمته الرابعة هذا الموسم في الدوري، وهي السادسة في جميع المسابقات، أمام مضيفه ماينز 1-3، بعدما انهار بالكامل في غضون ربع ساعة من شوط ثان "كارثي"، حسب ما قال كان، بعد أن تقدم في النتيجة.

وبشأن مصير المدرب توماس توخل الذي حلّ بدلاً من يوليان ناغلسمان المقال من مهامه نهاية مارس، وفاز في مباراتين فقط وحقق تعادلين وثلاث هزائم منذ وصوله، قال "توماس توخل هو آخر من يجب أن نناقش بشأنه".

وانتزع بوروسيا دورتموند الفائز على أينتراخت فرانكفورت برباعية نظيفة الصدارة من بايرن بفارق نقطة (60 مقابل 59).