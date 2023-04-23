إنتر يستعرض في مرمى إمبولي

فاز فريق إنتر على مضيفه إمبولي 3 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل أهداف إنتر روميلو لوكاكو (هدفين) في الدقيقتين 48 و76 ولاوتارو مارتينيز في الدقيقة 88.

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ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 54 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد إمبولي عند 32 نقطة في المركز الخامس عشر.