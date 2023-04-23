توتي يزور تدريبات ريال مدريد.. ويعترف

زار أسطورة نادي روما الإيطالي، فرانشيسكو توتي، مقر تدريبات ريال مدريد، يوم الأحد، والتقى بلاعبي الفريق، ووصف نادي العاصمة الإسبانية بفريقه الثاني والمفضل دائما بالنسبة له.

ونشر موقع ريال مدريد صورا لزيارة توتي إلى تدريبات الفريق، كما كان متواجدا في مدرجات سانتياغو برنابيو، يوم السبت، حيث تابع المواجهة التي كسبها الفريق ضد سلتا فيغو بثنائية نظيفة، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

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وقال توتي في تصريحات نشرها موقع النادي الملكي بخصوص دعمه للفريق من المدرجات: لقد كان شعورا جميلا، هذه المرة الأولى التي أحضر فيها مباراة لريال مدريد من المدرجات، وهو ناد ضخم للغاية.









وأضاف بشأن علاقته مع المدرب الإيطالي أنشيلوتي: تربطني أنا وكارلو علاقة رائعة، إنه شخص نقي ينقل الإيجابية دائما، لقد قدم إلي دعوة لحضور مباراة الفريق ضد مانشستر سيتي، وريال مدريد هو فريقي الثاني بعد روما، وهو النادي الذي لطالما شجعته وأثار إعجابي، وأتمنى أن يصل الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مجددا ويتفوق على النادي الإنجليزي.

وكشف المهاجم السابق للمنتخب الإيطالي: لدي علاقة مميزة أيضا مع لوكا مودريتش، نحن معجبون ببعضنا البعض بشكل كبير، يسعدني أن أعرفه شخصيا، وهو لاعب وشخص غير عادي، إنه رجل حقيقي وصادق.