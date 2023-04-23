رئيس الاتحاد الإيطالي يتدخل ويلغي عقوبة لوكاكو

سيتمكن روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان من المشاركة في إياب قبل نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم أمام يوفنتوس يوم الأربعاء المقبل بعدما ألغى رئيس الاتحاد المحلي للعبة عقوبة إيقافه مباراة واحدة كبادرة لمكافحة العنصرية.



وأعرب انتر عن احباطه يوم الجمعة بعد رفض الطعن الذي تقدم به ضد إيقاف اللاعب قائلا إن لوكاكو معاقب رغم أنه تعرض لإهانات عنصرية في ذهاب قبل النهائي.



وقال الاتحاد الإيطالي في بيان إن رئيسه غابرييلي غرافينا قرر إلغاء عقوبة إيقاف لوكاكو بعد طرده إثر حصوله على بطاقة صفراء ثانية بعد مراجعة تقرير مكتب المدعي العام الاتحادي.



وجاء في البيان أن التقرير أشار: بشكل لا لبس فيه أن تصرف اللاعب الذي عاقبه حكم المباراة جاء بعدما أظهر مشجعو الفريق المنافس كراهية وتمييزا عنصريا على نحو خطير ومتكرر.



وأضاف: يؤكد الإجراء أن مكافحة العنصرية بكل صورها تمثل واحدة من المبادئ المؤسسة للنظام الرياضي.



وأبدى لوكاكو سعادته بالقرار، قائلا إن رئيس الاتحاد الإيطالي أظهر إدراكه الجيد للوضع.



وقال لوكاكو: أعتقد أن العدل تحقق بفضل تدخله وهذا يبعث برسالة عظيمة لعالم الرياضة بأسره وما سواه. يعكس ذلك وجود الرغبة لمكافحة العنصرية.



وأوضح ممثلو اللاعب أن المهاجم البلجيكي تعرض لإهانات عنصرية خلال لقاء الذهاب الذي أقيم في ملعب يوفنتوس "قبل وأثناء تنفيذ وبعد ركلة الجزاء" التي أدرك منها التعادل 1-1 لإنتر.



وتعرض لوكاكو للطرد بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية بعد الاحتفال بالهدف، حيث رفع إصبعه إلى فمه أمام جماهير يوفنتوس، وهي لفتة اعتُبرت استفزازية.



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