رئيس بايرن يلمح إلى العواقب المستقبلية مع انهيار الموسم

ألمح هربرت هاينر، رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، إلى إمكانية حدوث عواقب مستقبلية عقب تعرض الفريق لانتكاسة جديدة هذا الموسم.

وتلقى بايرن خسارة موجعة 1 - 3 أمام مضيفه ماينز، يوم السبت، في بطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، ليتراجع للمركز الثاني في ترتيب المسابقة، متأخرا بفارق نقطة عن غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند، الذي اعتلى صدارة جدول الترتيب، مع تبقي 5 مراحل فقط على نهاية الموسم الحالي.

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وأصبح بايرن مهددا بفقدان لقب بوندسليغا، الذي توج به في المواسم العشرة الأخيرة، مع اعتلاء دورتموند للقمة، عقب فوزه الكبير 4 - صفر على ضيفه آينتراخت فرانكفورت يوم السبت أيضا.

وواصل بايرن ترنحه في مختلف المسابقات، خاصة بعد تولي توماس توخيل المسؤولية خلفا للمدرب المقال جوليان ناغلسمان، حيث ودع الفريق البافاري بطولة كأس ألمانيا بخسارته 1 - 2 أمام مضيفه فرايبورغ بدور الثمانية للمسابقة، قبل أن يخرج من الدور ذاته ببطولة دوري أبطال أوروبا، إثر هزيمته 1 - 4 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي.

وتكهنت وسائل إعلام ألمانية بأن أوليفر كان، الرئيس التنفيذي لبايرن، وحسن صالح حميديتش، المدير الرياضي، ربما يفقدان وظيفتيهما، وهو أمر لم ينكره رئيسهما هاينر.

وصرح هاينر للصحافيين عقب الخسارة أمام ماينز: نركز على البطولة الألمانية في الوقت الحالي. سيكون ذلك صعبا بما يكفي كما رأينا. سنتحدث عن كل الأمور الأخرى في وقت لاحق.

ورغم تقدم بايرن 1 - صفر خلال الشوط الأول من عمر لقائه ضد ماينز، لكنه انهار بشكل مفاجيء خلال الشوط الثاني، لينال خسارته الرابعة في بوندسليغا خلال الموسم الحالي.

أضاف هاينر: عندما تقترب من بلوغ الدور قبل النهائي في بطولتين مختلفتين ثم تنهار بهذا الشكل، فإنه يصعب عليك تفسير ذلك.

من جانبه، قال كان، حارس مرمى بايرن السابق، الذي عمل كرئيس تنفيذي منذ موسمين بعد استقالة الثنائي المخضرم أولي هونيس وكارل هاينز رومينيغه، إنه "ليس لديه مشكلة" في توجيه النقد إليه.

أكد كان: لقد مررت بأشياء كثيرة في مسيرتي وأعرف ما يعنيه عندما لا تسير الأمور على ما يرام في بايرن ميونخ. نتحمل جميعا المسؤولية.