ريال مدريد يتجاوز سيلتا فيغو بثنائية

عزز ريال مدريد موقعه في مركز الوصيف بجدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه على ضيفه سيلتا فيغو 2 -صفر يوم السبت في المرحلة الثلاثين.

واقترب ريال سوسييداد من التأهل لدوري أبطال أوروبا بعد تغلبه على ضيفه رايو فايكانو 2 -1.

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وفي مباريات أخرى فاز أوساسونا على ضيفه ريال بيتيس 3 -2 كما تغلب أتلتيك بيلباو على مضيفه ألميريا 2 -1 وبلد الوليد على ضيفه جيرونا 1 -صفر.

وعلى ملعب سانتياغو برنابيو، حسم النادي الملكي فوزه على سيلتا فيغو بهدف في كل شوط، حيث تقدم ماركو أسينسيو بهدف في الدقيقة 42 ثم أضاف إيدير ميليتاو الهدف الثاني في الدقيقة 48.

الفوز رفع رصيد الريال إلى 65 نقطة في المركز الثاني بفارق ثمان نقاط خلف برشلونة المتصدر والذي يلتقي يوم الأحد مع أتلتيكو مدريد الذي يحتل المركز الثالث برصيد 60 نقطة ، فيما توقف رصيد سيلتا فيغو عند 36 نقطة في المركز الثاني عشر.

ورغم صعوبة منافسة على برشلونة على لقب الدوري الإسباني، تبقى آمال ريال مدريد كبيرة في المنافسة بقوة على لقبي كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا، حيث سيواجه أوساسونا في السادس من مايو المقبل في نهائي الكأس، وبعدها بثلاثة أيام يلاقي مانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب المربع الذهبي لدوري الأبطال.