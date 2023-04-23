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فرحة مانشستر يونايتد بالتأهل

مانشستر يونايتد يضرب موعدًا مع سيتي في نهائي كأس الاتحاد

لندن - د ب أ
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ضرب مانشستر يونايتد موعداً مع غريمه وجاره مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على برايتون 7-6 بضربات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي في الدور قبل النهائي من البطولة.

وفشل الفريقان في ترجمة المجهود المبذول إلى أهداف طوال 90 دقيقة في الوقت الأصلي، أو على مدار الشوطين الإضافيين، ليتم اللجوء إلى ضربات الترجيح التي ابتسمت لمانشستر يونايتد الفائز 7-6.

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وسجل لمانشستر يونايتد كل من كاسيميرو وديوغو دالوت وجادون سانشو وماركوس راشفورد ومارسيل سابيتزر وفوتر فيغورست وفيكتور ليندلوف.

على الجانب الآخر، سجل لبرايتون كل من أليكسيس ماك ليستر وباسكال غروس ودينيز أونديف وريفس إستوبينان ولويس دانك وآدم ويبستر، فيما أهدر سولي مارش.

وسيلعب مانشستر يونايتد مع جاره سيتي في نهائي البطولة في الثالث من يونيو المقبل على ملعب "ويمبلي".

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