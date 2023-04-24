أتلتيكو يتمنى عودة ميسي ورونالدو إلى الدوري الإسباني

أبدى إنريكي سيريزو رئيس نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم أمله في عودة النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو إلى الدوري الإسباني من جديد قبل اعتزالهما.

وارتبط اسم ميسي بشكل كبير بإمكانية العودة إلى برشلونة، الذي قضى 21 عاما ضمن صفوفه قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة انتقال حر في أغسطس 2021.

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وسيكون ميسي "35 عاما" لاعبا حرا من جديد في يوليو المقبل بعد نهاية عقده الحالي مع سان جيرمان.

أما رونالدو، فقد قضى تسعة مواسم حافلة بالألقاب مع ريال مدريد قبل أن ينتقل للعب ليوفنتوس الإيطالي ثم مانشستر يونايتد الإنجليزي ثم النصر السعودي.

ورغم عدم وجود كثير من التوقعات أو الحديث عن إمكانية عودة رونالدو "38 عاما" إلى الدوري الإسباني، يرى سيريزو أن عودة اللاعبين إلى الدوري الإسباني في يوم ما ستعود بالنفع على المسابقة.

وقال سيريزو في تصريحات للصحافيين: سيبدو الأمر رائعا بالنسبة لي إذا عاد ميسي إلى الدوري الإسباني، وينطبق هذا أيضا على كريستيانو رونالدو.

وأضاف: كل منهما لا يزال يلعب، وسيكون أمرا رائعا إن عادا (إلى الدوري الإسباني).

وخسر أتلتيكو مدريد أمام برشلونة صفر - 1 يوم الأحد ليصبح أتلتيكو، الذي يدربه المدير الفني دييجو سيميوني، متأخرا بفارق 16 نقطة خلف برشلونة المتصدر وخمس نقاط خلف ريال مدريد صاحب المركز الثاني.