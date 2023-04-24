النار تشتعل بطائرة أرسنال بعد اصطدامها بطائر

اشتعلت النيران في طائرة تقل فريق أرسنال للسيدات، مساء الأحد، والتي كانت تقل اللاعبات بعد نهاية مباراة فولفسبورغ ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووقع الحادث على مدرج مطار براونشفايغ فولفسبورغ بعد اصطدام طائر بالمحرك قبل وقت قصير من موعد الإقلاع، مما تسبب فى حدوث دوي شديد.

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ووفقا للتقرير الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن المحرك الأيسر لطائرة بوينغ 737 اشتعل على الفور، وسرعان ما قام الطاقم بإجلاء الركاب، بما في ذلك الفريق الأول لسيدات أرسنال.

وأكد أرسنال في بيان رسمي عودة البعثة بسلام إلى لندن فيما بعد، وقال: واجهت طائرة الفريق مشكلة فنية قبل الإقلاع في ألمانيا مساء الأحد، ونتيجة لذلك بقينا في فولفسبورغ طوال ليل يوم الأحد قبل العودة إلى إنجلترا، ظهر الاثنين، ونود أن نشكر طاقم الطائرة وموظفي المطار على مساعدتهم.

واضطر نادي أرسنال إلى تحويل الرحلة عبر شركة طيران أخرى للعودة إلى إنجلترا.

وبعد عودته من ألمانيا، يمكن لفريق سيدات أرسنال الاستعداد من أجل التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد التعادل 2-2 أمام فولفسبورغ، يوم الأحد.