توتنهام يقيل مدربه المؤقت بعد السداسية

استغنى توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن المدرب المؤقت كريستيان ستيليني بعد هزيمة منكرة 6-1 أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد وجهت ضربة لآمال الفريق اللندني في إنهاء الموسم في المربع الذهبي.

وقال دانييل ليفي رئيس النادي في بيان: تولى كريستيان المسؤولية في مرحلة صعبة من الموسم وأتوجه له بالشكر على الطريقة الاحترافية التي عمل بها هو والطاقم الفني المعاون خلال هذه الفترة.



وذكر البيان أن مساعد المدرب ريان ميسون سيتولى المسؤولية على الفور.

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