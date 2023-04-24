ريال مدريد يفقد جهود بنزيمة وكامافينغا

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد يوم الاثنين أنه سيفقد جهود الثنائي الفرنسي كريم بنزيمة وإدواردو كامافينغا خلال المواجهة على ملعب جيرونا غدا الثلاثاء في الدوري الإسباني لكرة القدم.

ولكن أنشيلوتي توقع عودة الثنائي الفرنسي خلال المواجهة أمام ألميريا يوم السبت المقبل، قبل ملاقاة أوساسونا في نهائي كأس ملك إسبانيا وبعدها المواجهة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا.

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ومن المتوقع أيضا عودة المدافع النمساوي ديفيد آلابا خلال مواجهة أوساسونا في السادس من مايو المقبل.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحافي يوم الاثنين: بنزيمة وكامافينغا سيغيبان وكذلك سيغيب داني سيباييوس للإيقاف، كامافينغا شارك في المباراة أمام سيلتا فيغو لكنه شعر ببعض الآلم، أتوقع مشاركتهما أمام ألميريا.

وأضاف: فيرلاند ميندي وآلابا لن يشاركا، آلابا يتعافى بشكل جيد ، ولا أعتقد أنه سيغيب عن نهائي كأس ملك إسبانيا.

وتعقيبا على حالة بنزيمة، أوضح أنشيلوتي: إذا تعافى سيشارك أمام ألميريا.