ريال مدريد يفقد جهود بنزيمة وكامافينغا

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد يوم الاثنين أنه سيفقد جهود الثنائي الفرنسي كريم بنزيمة وإدواردو كامافينغا خلال المواجهة على ملعب جيرونا غدا الثلاثاء في الدوري الإسباني لكرة القدم.
ولكن أنشيلوتي توقع عودة الثنائي الفرنسي خلال المواجهة أمام ألميريا يوم السبت المقبل، قبل ملاقاة أوساسونا في نهائي كأس ملك إسبانيا وبعدها المواجهة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا.
ومن المتوقع أيضا عودة المدافع النمساوي ديفيد آلابا خلال مواجهة أوساسونا في السادس من مايو المقبل.
وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحافي يوم الاثنين: بنزيمة وكامافينغا سيغيبان وكذلك سيغيب داني سيباييوس للإيقاف، كامافينغا شارك في المباراة أمام سيلتا فيغو لكنه شعر ببعض الآلم، أتوقع مشاركتهما أمام ألميريا.
وأضاف: فيرلاند ميندي وآلابا لن يشاركا، آلابا يتعافى بشكل جيد ، ولا أعتقد أنه سيغيب عن نهائي كأس ملك إسبانيا.
وتعقيبا على حالة بنزيمة، أوضح أنشيلوتي: إذا تعافى سيشارك أمام ألميريا.
-
"الصائم" بنزيمة.. مكينة أهداف لا تتوقف في رمضانواصل النجم الفرنسي كريم بنزيمة تألقه اللافت في شهر رمضان للموسم الثالث تواليا بعدما سجل هدفاً في مرمى تشيلسي الإنحليزي يوم الأربعاء في ذهاب ربع نهائي ... رياضة عالمية
-
هل يستمر بنزيمة ومودريتش وكروس مع مدريد؟.. مدربهم يُجيبأعرب المدرّب الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، الجمعة، عن اعتقاده بأن الفرنسي كريم بنزيمة والكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني كروس سيبقون في ريال مدريد ... رياضة
-
بنزيمة يتلاعب ببرشلونة ويقصيه من كأس الملكبلغ ريال مدريد المباراة النهائية من بطولة كأس ملك إسبانيا، وذلك بعدما حقق فوزا عريضا على مضيفه وغريمه التقليدي برشلونة 4 - صفر، في إياب دور قبل ... رياضة عالمية