كومان يطلب من سيمونز عدم الانتقال إلى برشلونة

حث رونالدو كومان المدير الفني للمنتخب الهولندي لكرة القدم اللاعب تشافي سيمونز على البقاء ضمن صفوف أيندهوفن الهولندي لموسم آخر، وذلك رغم ارتباط اسم اللاعب بقوة بإمكانية العودة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي أو الانتقال إلى برشلونة الإسباني.

وكان سيمونز قد انتقل من سان جيرمان إلى إيندهوفن في أغسطس الماضي بعد أن شارك في 11 مباراة فقط في الدوري الفرنسي مع الفريق الأول لسان جيرمان الذي انضم له من برشلونة قبلها بعامين.

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وشارك الهولنهدي الدولي سيمونز "20 عاما" أساسيا في جميع المباريات الـ 30 التي خاضها إيندهوفن في الدوري الهولندي هذا الموسم، لكنه أشار مؤخرا إلى أنه لا يستبعد العودة إلى سان جيرمان مستقبلا.

كذلك تردد أنه من المحتمل أن يتحرك برشلونة لضم لاعبه السابق، لكن كومان يرى أنه من الأفضل للاعب خط الوسط المهاجم أن يستمر في اللعب في هولندا في الوقت الحالي.

وقال كومان في تصريحات ببرنامج "ستوديو فوتبوال" التلفزيوني: أعتقد أنه سيكون أمرا جيدا للغاية بالنسبة له أن يستمر لعام واحد آخر في أيندهوفن.

وعن مناقشاته قبل أيام مع سيمونز، قال كومان: لا يمكنني الكشف عن ما تحدثنا بشأنه، ولكن الخطوات المقبلة للاعب مهمة للغاية.

وأضاف: أرى أن تشافي شخص يزن خياراته بحذر شديد.

ويتقاسم سيمونز مع سيدني فان هويدونك مهاجم هيرنيفن صدارة قائمة هدافي الدوري الهولندي الممتاز هذا الموسم برصيد 15 هدفا لكل منهما، وقد صنع ثمانية أهداف أخرى.