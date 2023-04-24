نابولي يفوز على يوفنتوس ويعزز صدارته

وضع القراءة
100% حجم الخط
عزز فريق نابولي صدارته للدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه على مضيفه يوفنتوس 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الحادية والثلاثين من المسابقة.
وشهدت أيضا هذه الجولة فوز ميلان على ليتشي 2- صفر، وإنتر ميلان على إمبولي 3 - صفر، وأودينيزي على كريمونيزي 3 - صفر، ومونزا على فيورنتينا 3 - 2.
مادة اعلانية
ويدين نابولي بالفضل في هذا الفوز للاعبه جياكومو راسبادوري الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.
وألغى الحكم هدفا لأنخيل دي ماريا، لاعب يوفنتوس، في الدقيقة 82 بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد "فار".
ورفع نابولي رصيده إلى 78 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد يوفنتوس عند 59 نقطة في المركز الثالث.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
ميلان يفرض التعادل على نابولي ويبلغ نصف نهائي "الأبطال"تأهل ميلان الإيطالي إلى المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بتعادل مع مضيفه ومواطنه نابولي 1 - 1 يوم الثلاثاء في إياب دور الثمانية.وحسم ميلان ... رياضة عالمية
-
ريال مدريد ضيفاً ثقيلاً على تشيلسي.. ونابولي يستدرج ميلانتعود عجلة بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للدوران من جديد، حيث ينتظر الجميع التعرف على هوية أول فريقين صاعدين للدور قبل النهائي في النسخة الحالية ... رياضة عالمية
-
فيرونا يفرض على نابولي تعادلا مخيباتحضر نابولي المتصدر وميلان حامل اللقب لموقعتهما المرتقبة الثلاثاء في إياب ربع نهائي دوري الأبطال بتعادلين مخيبين، السبت، أمام هيلاس فيرونا صفر-صفر ... رياضة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية