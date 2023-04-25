برشلونة يحصل على مليار و600 مليون دولار

نجح نادي برشلونة الإسباني في توفير مليار و450 مليون يورو (مليار و600 مليون دولار) من مستثمرين متعددين لبدء تجديد ملعب كامب نو.

وأوضح برشلونة عبر موقعه الرسمي يوم الاثنين أنه لم يتم استخدام أصول النادي كضمانات، وأنه ليس هناك حاجة للحصول على قرض عقاري لأعمال التجديد في الاستاد.

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وأشار برشلونة إلى أن 20 مستثمرا وفروا التمويل اللازم إلى جانب بعض الكيانات المالية الرئيسية المرموقة حول العالم.

وأوضح برشلونة أن التمويل يتألف من أقساط مختلفة يتم دفعها تدريجياً في السنوات الخمس والسبع والتسع والعشرين والأربع والعشرين بهيكل مرن وفترة سماح.

وسيبدأ برشلونة في السداد بمجرد الانتهاء من أعمال التجديد في الاستاد، والتي من شأنها زيادة سعة كامب نو، أكبر ملعب في أوروبا من 99300 مشجع إلى 105000 مشجع.