تشافي يؤكد عودة ديمبلي الأسبوع المقبل

سيعود الجناح الفرنسي الدولي عثمان ديمبلي المصاب بفخذه الأيسر منذ نهاية يناير الماضي يوم السبت لخوض مباراة فريقه برشلونة مع ضيفه ريال بيتيس في المرحلة 32 من الدوري الإسباني لكروة القدم، بحسب ما أعلن مدرّبه تشافي في مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء.

قال تشافي عشية مواجهة مضيفه رايو فايكانو يوم الأربعاء في المرحلة 31 من الليغا "سيعود يوم السبت، لا تقلقوا. هو بحالة ممتازة. وأندرياس (المدافع الدنماركي كريستنسن) سيعود السبت أيضاً".

مادة اعلانية

وعاد الجناح "المتفجّر" البالغ 25 عاماً إلى التمارين قبل أيام قليلة، لكنه لم ينخرط في القائمة المقرّرة لمواجهة رايو فايكانو.

اضطر في 28 يناير الماضي في جيرونا، خلال المرحلة 19 من الدوري، الى الخروج في الدقيقة 25، بسبب آلام فوق ركبته اليسرى، بعد قيامه بتسارع في أرض الملعب.

وفيما تجنّب منذ أكثر من سنتين، اصابات متلاحقة عكّرت مسيرته، أضيفت هذه الاصابة لسلسلة طويلة طاردته منذ قدومه إلى الفريق الكاتالوني في 2017 من بوروسيا دورتموند الألماني.

ويقترب برشلونة من لقبه الأول في الدوري منذ 2019 والسابع والعشرين في تاريخه مقابل 35 لغريمه التاريخي ريال مدريد، إذ يتقدم الأخير بفارق 11 نقطة قبل ثماني مراحل على نهاية الموسم.