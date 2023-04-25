تشيفرين: يمكن إقامة نهائي دوري الأبطال في أميركا

قال ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) يوم الثلاثاء إن نهائي دوري أبطال أوروبا قد يقام في الولايات المتحدة مستقبلا حيث يتطلع للاستفادة من الشعبية المتزايدة لهذه الرياضة هناك.
ولم تنظم أي دولة خارج القارة نهائي البطولة الأبرز للأندية في أوروبا منذ انطلاق النسخة الأولى في 1955 لكن تشيفرين قال إن يويفا يدرس الخروج على التقاليد.
وأضاف: من المحتمل ذلك. بدأنا مناقشة الأمر ثم جاءت كأس العالم. نسخة 2024 ستقام في أوروبا. نهائي هذا العام في اسطنبول. نهائي 2024 سيكون في لندن وفي 2025 في ميونيخ وبعدها سنرى. كرة القدم تحظى بشعبية كبيرة في الولايات المتحدة هذه الأيام. الأميركيون مستعدون لدفع أي أموال مقابل مشاهدة الأفضل لذلك سيتابعون كرة القدم الأوروبية مثلما يفعل عشاق كرة السلة في أوروبا عندما يتابعون دوري السلة الأميركي للمحترفين. ما صدمني (بالنسبة للجمهور الأميركي) هو أن نهائيات بطولة أوروبا شاهدها عدد أكبر من الناس في الولايات المتحدة مقارنة بنهائيات دوري السلة الأميركي للمحترفين، بشأن 30 مباراة لبطولة أوروبا، كانت نسبة المشاهدة مثل نسبة مشاهدة مباراة السوبر بول لنهائي كرة القدم الأميركية.
وتستضيف الولايات المتحدة كأس العالم 2026 بالاشتراك مع المكسيك وكندا.
وفاز تشيفرين رئيس اليويفا بولاية جديدة في منصبه بالتزكية خلال الجمعية العمومية العادية للاتحاد القاري في لشبونة في وقت سابق هذا الشهر وسيشغل المسؤول السلوفيني منصبه لأربع سنوات وحتى عام 2027.
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