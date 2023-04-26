رئيس بايرن الشرفي يداهم اللاعبين في التدريبات

قام أولي هونيس، الرئيس الشرفي لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، بزيارة مفاجئة حيث حضر تدريب الفريق وتناقش مع المدرب توماس توخيل، في أعقاب الخسارة التي تعرض لها الفريق، والتي أبعدت الفريق عن صدارة الدوري الألماني.

ووقف هونيس مع توخيل لما يقرب من 15 دقيقة. ولاتزال آراء الرئيس السابق لبايرن تعد ذات أهمية لرؤوساء النادي، إذ يظل عضوا مؤثرا في المجلس الإشرافي.

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وتبخرت أحلام بايرن ميونخ في الفوز بثلاثية هذا الموسم، بعد أن خرج الفريق من كأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا، كما بات الفريق مهددا بعدم التتويج بلقبه الحادي عشر على التوالي في الدوري، حيث يواجه بايرن ميونخ عدم التتويج بأي لقب للمرة الأولى منذ عام 2012.

ويحتل بايرن المركز الثاني، بفارق نقطة خلف بوروسيا دورتموند، عقب خسارة صادمة أمام ماينز 1 - 3 يوم السبت الماضي، مع تبقي خمس مباريات على نهاية الدوري.

وفاز بايرن بمباراتين فقط من أصل سبع مباريات منذ أن تولى توخيل تدريب الفريق.