عقاباً له.. زوجة حكيمي تطلب الحصول على راتبه لمدة عام

طلبت الممثلة الإسبانية هبة عبوك، الحصول على مبلغ 10 ملايين يورو من زوجها أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان والمنتخب المغربي بعد البدء بإجراءات الطلاق، وهو ما يساوي صافي راتبه مع ناديه الحالي لمدة موسمين، فيما يعرض اللاعب مليوني يورو فقط.
واتهم حكيمي بالاعتداء الجنسي والاغتصاب في فبراير الماضي، قبل أن تبدأ زوجته هبة عبوك بإجراءات الطلاق بعد فترة صمت طويل اختارت فيها العزلة وعدم الحديث عن الاتهامات التي لاحقت الظهير الأيمن في الأشهر الماضية.
وبحسب صحيفة "لا فانغوارديا" الإسبانية، يوم الثلاثاء، فإن هبة عبوك طلبت الحصول على مبلغ 10 ملايين يورو بعد البدء بإجراءات الطلاق، وهو ما يقارب صافي راتبه مع باريس سان جيرمان لمدة موسمين.
ويحصل حكيمي على راتب سنوي يقارب 14 مليون يورو، وفي قانون الضرائب الفرنسي يدفع اللاعبون 52% من رواتبهم، ما يجعل اللاعب المغربي يتقاضى ما يزيد قليلاً عن 7 ملايين يورو.
وأشارت الصحيفة إلى أن الممثلة الإسبانية تفكر جدياً بالتوجه إلى القضاء واتهام حكيمي بتهمة الاحتيال بعدما اكتشفت أنه وضع كافة أمواله والأصول التي يملكها باسم والدته.
وأعلنت عبوك في وقت سابق، أنها بدأت إجراءات الطلاق من نجم كرة القدم في أواخر مارس الماضي.
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