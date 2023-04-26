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برناردو سيلفا راشفورد سيتي يونايتد
من مباراة سابقة بين الفريقين

لأول مرة منذ 12 عاماً.. إقامة مباراة سيتي ويونايتد ظهراً

العربية.نت
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أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الأربعاء، أن نهائي كأس الاتحاد بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد سينطلق الساعة الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي (1400 بتوقيت غرينتش) في الثالث من يونيو في استاد ويمبلي.

ووفقا لوسائل إعلام بريطانية، طلبت الشرطة انطلاق المباراة في هذا التوقيت المبكر بدلا من الموعد المتأخر المحدد سابقا، لتخفيف الضغط على وسائل المواصلات خلال النهائي المرتقب.

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وستكون هذه أول مرة في 12 عاما تنطلق فيها المباراة النهائية في الساعة الثالثة عصرا.

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