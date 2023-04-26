لأول مرة منذ 12 عاماً.. إقامة مباراة سيتي ويونايتد ظهراً

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الأربعاء، أن نهائي كأس الاتحاد بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد سينطلق الساعة الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي (1400 بتوقيت غرينتش) في الثالث من يونيو في استاد ويمبلي.

ووفقا لوسائل إعلام بريطانية، طلبت الشرطة انطلاق المباراة في هذا التوقيت المبكر بدلا من الموعد المتأخر المحدد سابقا، لتخفيف الضغط على وسائل المواصلات خلال النهائي المرتقب.

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وستكون هذه أول مرة في 12 عاما تنطلق فيها المباراة النهائية في الساعة الثالثة عصرا.