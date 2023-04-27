تشيلسي يخسر للمرة الخامسة توالياً بثنائية برنتفورد

مُني تشلسي بهزيمة خامسة من أصل خمس مباريات خاضها حتى الآن بقيادة مدربه الجديد-القديم فرانك لامبارد، وجاءت على يد ضيفه برنتفورد صفر-2 يوم الأربعاء في المرحلة 33 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وبدأ لامبارد مهمته كمدرب مؤقت للفريق الذي تألق في صفوفه كلاعب بين 2001 و2014 وأشرف عليه من صيف 2019 حتى أوائل 2021 عاك 2018، بخسارة مبارياته الأربع الأولى، اثنتان منها في الدوري ومثلهما في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني.

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ثم مني خليفة المدرب المقال غراهام بوتر الأربعاء بهزيمة خامسة توالياً، ليفشل النادي اللندني في تحقيق انتصاره الأول بالمجمل في آخر 8 مباريات، وتحديداً منذ تغلبه على ليستر 3-1 في 11 آذار/مارس في المرحلة 27 من الدوري.

وأنهى تشلسي الشوط الأول متخلفاً بالنيران الصديقة عبر الإسباني سيسار أسبيليكويتا الذي حول الكرة بالخطأ في مرماه إثر ركلة ركنية (37).

ثم حسم برنتفورد فوزه الثاني توالياً في "ستامفورد بريدج" حيث انتصر الموسم الماضي 4-1، بإضافته الهدف الثاني في الدقيقة 78 عبر البديل الكاميروني براين مبومو إثر هجمة مرتدة وتمريرة من البديل الآخر شاندون بابتيست من غرانادا.

وبذلك، تجمد رصيد تشلسي عند 39 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما تقدم برنتفورد موقتاً الى المركز التاسع بـ47 نقطة.

ويمكن القول إن مشاركة تشلسي أوروبياً الموسم المقبل شبه مستحيلة، لاسيما أن بانتظاره مباريات شاقة جداً من الآن وحتى نهاية الموسم، أولها الثلاثاء المقبل ضد أرسنال المتصدر، إضافة الى مانشستر سيتي الثاني وحامل اللقب (المرحلة 37) وجار الأخير مانشستر يونايتد (مباراة مؤجلة من المرحلة 32) ونيوكاسل الثالث حاليا (المرحلة الأخيرة).

وشاءت الصدف أن يتواجه ليفربول مع توتنهام على أرض الأول في المرحلة المقبلة في مباراة مصيرية من أجل صراع دوري الأبطال في ظل ابتعادهما حالياً عن يونايتد الرابع بفارق 6 نقاط.

وحقق نوتنغهام فورست فوزاً هاماً جداً لصراع البقاء صعد بفضله من المركز قبل الأخير الى السابع عشر بـ30 نقطة، وجاء على حساب ضيفه برايتون 3-1.