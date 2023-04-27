دورتموند يمدد عقد رويس حتى نهاية الموسم المقبل

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، يوم الخميس عن تجديد عقد قائده ماركو رويس، بحيث يبقى مع الفريق حتى نهاية الموسم المقبل.

وكان رويس، المولود في مدينة دورتموند، قد انضم إلى النادي في سن السادسة عام 1995، وسيدخل موسمه الثاني عشر مع الفريق، حيث سجل 161 هدفا وهو على بعد 16 هدفا من الرقم القياسي المسجل باسم أسطورة النادي آدي بريسلر.

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وقال رويس: لازلت أريد تقديم أفضل ما لدي للنادي الذي قضيت فيه أكثر من نصف عمري، لا يوجد شيء أفضل بالنسبة لي من تسجيل الأهداف أمام أفضل جماهير في العالم وفي أفضل ملعب بالعالم وأن نحتفل سويا.



وطوال مسيرته الكروية، عانى رويس من الإصابات، والتي أبعدته عن كأس العالم في نسختي 2014 و2022، وكأس أمم أوروبا 2016 و2020.