لامبارد: أوباميانغ سيعود لقيادة هجوم تشيلسي

ألمح فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي إلى إمكانية مشاركة الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ مهاجم الفريق في الفترة المقبلة، وذلك بعدما شارك الأخير للمرة الثانية منذ فبراير الماضي، في المباراة التي خسرها الفريق أمام برنتفورد.

وتواصلت الأزمة التهديفية للفريق في ملعب "ستامفورد بريدج" بعد الخسارة صفر- 2 أمام برنتفورد الأربعاء في الدوري الإنجليزي، ليتضاعف السجل السيئ للفريق الذي سجل هدفا واحدا في آخر سبع مباريات.

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وشارك أوباميانغ، الذي تم تجميده في الفترة الماضية من جانب المدرب السابق غراهام بوتر، في المباراة بديلا في الشوط الثاني وكان لمشاركته تأثير على أسلوب تشيلسي في اللعب وكان محوريا في قيادة هجوم الفريق.

وقال لامبارد، الذي لم يتمكن من اختيار أوباميانغ في مباراة دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني بسبب إبعاد بوتر للاعب عن القائمة الأوروبية، إنه قد يكون هناك العديد من الفرص للمهاجم الغابوني في الفترة المقبلة.

وأوضح لامبارد: كان أوبا اختيارا صعبا بالنسبة لي لأنني أحترمه كثيرا كلاعب، لقد سجل 300 هدف في مسيرته، لم يكن ليلعب مباراتي مدريد لأنه ليس في القائمة، لقد تواجد في القائمة أمام وولفرهامبتون، وللتواجد في مركز قلب الهجوم عليك أن تكون قويا وتقدم دورا محوريا.

وتابع: إنه مهاجم رقم 9 تقليدي، ليس لدينا في قائمتنا من يؤدي نفس الدور، لذلك أرى أنه يحدث فرقا.

ويحتل تشيلسي المركز الحادي عشر برصيد 39 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي.