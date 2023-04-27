ماريهامن الفنلندي يتعاقد مع عبدالفتاح عسيري

أعلن فريق ماريهامن الناشط في الدوري الفنلندي الممتاز يوم الخميس التعاقد مع السعودي عبدالفتاح عسيري بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الذي بدأ مؤخراً.

ونشر النادي المنتمي إلى إقليم جزر أولاند بياناً رسمياً عبر موقعه الإلكتروني جاء فيه: عسيري يحضر إلى فنلندا بخبرة عريضة إذ مثل فرق الاتحاد والأهلي والنصر في السعودية وكذلك المنتخب الوطني، يلعب على الجناح لكن يمكنه اللعب في خانة الوسط المهاجم، وأحد الأسباب الرئيسية لقدومه إلى دورينا يتعلق بحقيقة أن فترة الانتقالات الفنلندية من القلائل التي كانت مفتوحة في العالم.

مادة اعلانية

وقال عسيري في تصريح نقله الموقع كذلك: أنا سعيد وفخور بالقدوم إلى ماريهامن وأتطلع إلى بدء مغامرتي مع الفريق ومساعدة النادي في تحقيق أهدافه هذا الموسم.

وأكد بيتر ماتسون المدير التقني في النادي أن عسيري سيتمرن مع الفريق لأول مرة يوم الجمعة، وإذا سارت الأمور على ما يرام فإنه سيدخل في قائمة الفريق لمواجهة كوبس يوم الأحد.



ويحتل الفريق المركز الحادي عشر (قبل الأخير) في بطولة الدوري بعد مرور 3 جولات، إذ يملك في رصيده نقطة واحدة.