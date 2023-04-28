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كين وبرونو خلال المباراة

توتنهام يعود من الخسارة ويفرض التعادل على يونايتد

لندن - د ب أ
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تعافى توتنهام هوتسبير من آثار زلزال خسارته المدوية 1 - 6 أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد في مباراته الأخيرة ببطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، واقتنص نقطة من فم الأسد، عقب تعادله المثير 2 - 2 مع ضيفه مانشستر يونايتد يوم الخميس في المرحلة الـ33 للمسابقة.

وارتفع رصيد توتنهام، الذي حافظ على آماله الضئيلة في التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، إلى 54 نقطة في المركز الخامس بعد خوضه 33 مباراة، علما بأنه حقق فوزا وحيدا في مبارياته الست الأخيرة بالبطولة.

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في المقابل، بقي مانشستر يونايتد، الذي فاز في لقاءاته الثلاثة الماضية بالمسابقة، في المركز الرابع برصيد 59 نقطة، بعد خوضه 31 مباراة فقط في البطولة.

وتقدم مانشستر يونايتد بهدف مبكر حمل توقيع جادون سانشو في الدقيقة السابعة، قبل أن يضيف زميله ماركوس راشفورد الهدف الثاني في الدقيقة 44.

وانتفض توتنهام في الشوط الثاني، ليدرك التعادل خلاله بعدما أحرز نجماه الإسباني بيدرو بورو والكوري الجنوبي هيونغ مين سون هدفين في الدقيقتين 56 و79 على الترتيب.

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