نيوكاسل يقترب من "الأبطال" برباعية إيفرتون

تمسك نيوكاسل بالمركز الثالث بفوزه الكبير على مضيفه إيفرتون 4-1، ليبقى متقدماً على مانشستر يونايتد الذي يلتقي يوم الخميس أيضاً مع مضيفه توتنهام في المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

على ملعب "غوديسون بارك"، حقق نيوكاسل القادم من فوز ساحق على توتنهام 6-1، انتصاره السابع في آخر ثماني مراحل، رافعاً رصيده الى 62 نقطة في المركز الثالث بفارق ثلاث موقتاً أمام يونايتد الذي خاض مباراة أقل من فريق المدرب إدي هاو من دون احتساب زيارته للندن من أجل لقاء توتنهام.

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ويدين نيوكاسل بالانتصار الذي عزز حلمه بالمشاركة في دوري الأبطال للمرة الأولى منذ موسم 2002-2003، الى كالوم ويلسون الذي سجل هدفين، الأول في الدقيقة 28 بعدما سقطت الكرة أمامه إثر تسديدة لزميله البرازيلي جوليتون صدها الحارس جوردان بيكفورد، والثاني في الدقيقة 75 بتسديدة من خارج المنطقة (75)، رافعاً رصيده الشخصي الى 13 هدفاً في الدوري هذا الموسم.

وسجل كل من جوليتون بكرة رأسية بعد تمريرة من جو ويلوك (72) والبديل جايكوب مورفي بعد تمريرة من البديل الآخر السويدي ألكسندر ايساك بعد مجهود فردي (81) الهدفين الآخرين، فيما كان هدف إيفرتون الوحيد عبر دوايت ماكنيل من زاوية صعبة إثر ركلة ركنية قبل ثوان من الهدف الرابع للضيوف (80).

وما يزيد من حظوظ نيوكاسل بالعودة الى دوري الأبطال أنه متقدم بفارق ثماني نقاط عن المتألق أستون فيلا الخامس وتسع عن ليفربول السادس وتوتنهام السابع قبل 5 مراحل على نهاية الموسم، مع بقاء مباراتين صعبتين عليه ضد أرسنال المتصدر في المرحلة الخامسة والثلاثين وتشلسي في المرحلة الختامية.

وعمق بورنموث جراح مضيفه ساومبتون الأخير الذي يبدو في طريقه الى المستوى الثاني "تشامبيونشيب"، بالفوز عليه بهدف وحيد سجله مارك تافرنييه في الدقيقة 50 قبل أن يخرج مصاباً، رافعاً رصيد فريقه الى 36 نقطة بفارق 7 نقاط عن منطقة الخطر.