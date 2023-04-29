إصابة جديدة تضرب إبراهيموفيتش

تعرّض النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش لإصابة جديدة قد تبعده حتى نهاية الموسم، بعد إعلان ناديه ميلان الإيطالي، السبت، إصابته بربلة ساقه اليمنى.

ولم يحدّد ميلان مدة غياب إبراهيموفيتش، لكنه تحدّث عن أمل ضئيل بعودته قبل انتهاء الموسم مطلع يونيو المقبل في إيطاليا.

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وتعرّض المهاجم الفارع الطول البالغ "41 عاماً" للإصابة خلال عملية الإحماء، قبل فوز ميلان على ليتشي 2-0 الأسبوع الماضي، علماً أن فريقه مدعو للحلول على روما السبت في المرحلة الثانية والثلاثين من "سيري أ" حيث يحتل المركز الرابع.

وبعد أن لعب دوراً فاعلاً في عودة ميلان إلى الساحتين الإيطالية والقارية، لم يشارك زلاتان كثيراً في تشكيلة المدرب ستيفانو بيولي هذا الموسم، إذ عاد إلى الملاعب في فبراير بعد خضوعه لجراحة في ركبته اليسرى في مايو 2022. وكان اللاعب عبّر عن رغبته بخوض كأس أوروبا 2024 مع منتخب بلاده عندما سيكون بعمر الثانية الأربعين.

استهل مباراة واحدة مع الفريق اللومباردي هذا الموسم، خلال الفوز على أودينيزي 3-1 في مارس الماضي، عندما أصبح أكبر مسجل في تاريخ الدوري المتوج ميلان بلقبه الموسم الماضي.

واسمه ليس مدوناً على قائمة "روسونيري" في دوري أبطال أوروبا، ليخوض نصف نهائي المسابقة أمام جاره إنتر الشهر المقبل.

وتلقي هذه الإصابة بمزيد من الشكوك حيال اعتزال محتمل لإبراهموفيتش في نهاية الموسم، إذ ينتهي عقده في يونيو ولم يُعلن بعد عن تجديده.