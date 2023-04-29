ستيرلينغ: نشعر بالحيرة

قال رحيم ستيرلينغ إن لاعبي تشيلسي يكافحون للعثور على إجابات بشأن الأداء السيئ هذا الموسم، لكن المهاجم أكد أن النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يمكن أن يغير حظوظه تحت قيادة المدرب المناسب.



وتراجع تشيلسي للمركز 11 في ترتيب الدوري بعد هزيمته 2-صفر أمام برنتفورد يوم الأربعاء الماضي، وتعثر ربما في أسوأ موسم له منذ موسم 1993-1994 عندما احتل المركز 14 تحت قيادة جلين هودل رغم الإنفاق الهائل للملاك الأميركيين الجدد على صفقات اللاعبين.



وقال ستيرلينغ في مقابلة مع صحيفة "صن" يوم الجمعة: نشعر بخيبة أمل عندما نخرج من الملعب ونشعر بالغضب والإحباط. هناك أوقات عندما تنتهي المباراة تجلس فقط في غرفة الملابس وتنظر في الفراغ لأنك لا تستطيع فهم ما حدث للتو. من الصعب تقبل ذلك. تحاول دائما البحث عن حل إيجابي. ستكون هناك محادثات، وسيحاول اللاعبون التصالح مع ما حدث في الدقائق العشر الماضية أو نحو ذلك. هذا ليس بالأمر السهل.



ويقود تشيلسي حاليا فرانك لامبارد مؤقتا فيما يبدو ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير وباريس سان جيرمان السابق الأوفر حظا لتولي المسؤولية بشكل دائم.



وقال ستيرلينغ، الذي انضم إلى تشيلسي من مانشستر سيتي مقابل نحو 47.5 مليون جنيه إسترليني (59.72 مليون دولار) في يوليو الماضي: نحتاج إلى النظر في الاتجاه الصحيح والتطلع إلى من يتولى منصب المدرب الجديد لنبني للمستقبل. لقد استمتعت بفترتي مع فريقي السابق وفزت بالكثير من الألقاب. لكنني أحب هذا التحدي الجديد لأنه التحدي الذي انضممت من أجله لتشيلسي.



وأضاف الدولي الإنجليزي: القدرة في غرفة الملابس لا يمكن إنكارها، وإذا كان لدينا شخص يمكنه التحكم في ذلك فنحن أكثر من قادرين على المنافسة كل عام.

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