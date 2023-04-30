بايرن يستعيد صدارة الدوري بثنائية في شباك هيرتا برلين

استعاد بايرن ميونخ موقعه في صدارة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) بعدما تغلب على هيرتا برلين 2 - صفر يوم الأحد في المرحلة الثلاثين من المسابقة.
وحسم بايرن المباراة لصالحه بهدفين في الشوط الثاني سجلهما سيرج غنابري وكينغسلي كومان في الدقيقتين 69 و79 .
وارتفع رصيد بايرن ميونخ بذلك إلى 62 نقطة في الصدارة بفارق نقطة واحدة أمام غريمه بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني، والذي تعادل مع بوخوم 1 - 1 في افتتاح منافسات المرحلة يوم الجمعة.
أما هيرتا برلين، فقد اقترب بشكل كبير من الهبوط للدرجة الثانية، حيث تجمد رصيده عند 22 نقطة في المركز الثامن عشر الأخير بفارق ست نقاط خلف شتوتجارت صاحب المركز الخامس عشر، أقرب مراكز البقاء في الدرجة الأولى، وذلك قبل أربع مراحل من نهاية الموسم.
وتختتم منافسات المرحلة الثلاثين بلقاء فولفسبورغ مع ماينز.
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